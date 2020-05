Grève dans les maisons de retraites Korian : le groupe annonce une prime de 1 500 euros pour tous ses salariés sans distinction

Cette prime, versée la première semaine de juillet, est destinée à "saluer le travail de leurs équipes face à l'épidémie".

Le groupe Korian, qui gère 308 maisons de retraites en France sur 7 500 établissements, a annoncé lundi 25 mai le versement d'une prime de 1 500 euros nets pour tous les salariés, sans distinction, selon les informations de franceinfo. Cette prime, versée la première semaine de juillet, est destinée à "saluer le travail de leurs équipes face à l'épidémie" de coronavirus.

>> Suivez notre direct sur le coronavirus et ses conséquences.

Le groupe annonce également le versement de 585 euros à tous les salariés au titre de la participation aux résultats de l'année 2019. Cette somme sera versée vendredi 29 mai.

Alors que débute lundi 25 mai les négociations du "Ségur de la santé", censées déboucher sur une revalorisation des salaires dans le secteur de la Santé, la CGT, FO et SUD avaient appelé les personnels des maisons de retraite Korian à faire grève et à se rassembler devant les établissements du groupe pour réclamer notamment le versement de primes et une revalorisation des salaires.