Grève dans l'Education nationale : la mobilisation en net recul

Une grève peu suivie. Des enseignants ont défilé, jeudi 20 janvier, pour une nouvelle journée d'action visant à protester contre la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 à l'école, face à un Jean-Michel Blanquer fragilisé par la révélation de ses vacances à Ibiza.

"Blanquer démission, protocole de guignol", "Blanquer nous 'emmerde'", "Ibiza-gate" ou encore "Jean-Michel Guetta ne nous entend pas !" (référence au DJ David Guetta, animateur des nuits d'Ibiza), pouvait-on lire sur des pancartes dans la manifestation parisienne, qui ralliait la place de la Sorbonne au ministère. D'autres rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes en France.

Ils étaient 750 personnes à participer à la manifestation dans la capitale, selon la préfecture de police de Paris. Une semaine avant, ils étaient près de 78 000 personnes à manifester en France, dont 8 200 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. Le ministère n'a comptabilisé que 1,15% d'enseignants grévistes dans le premier degré (maternelle et élémentaire) et 2,18% dans le second degré (collège et lycée), contre plus de 38% dans le premier degré et près de 24% dans le secondaire la semaine précédente.