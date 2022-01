Grève à l’école : un jeudi noir attendu dans toute la France

Jeudi 13 janvier 2022 dans la matinée, c’est la course pour certains parents devant une école d’Amiens (Somme). Malgré la grève dans les écoles, l’établissement reste ouvert pour les enfants de soignants. Ils sont donc pris en charge par les animateurs de la commune. À Amiens, le service minimum d’accueil se fait au cas par cas pour les élèves de maternelle. “On est venus en bus (…) et après je repars au travail, je fais ma journée et son père la récupère ce soir”, confie une maman qui a pu faire garder son enfant par la commune.

“Même les directeurs sont à bout”

À Toulouse (Haute-Garonne), Virginie Hubbard, directrice d’école depuis 24 ans, a décidé de faire grève. “Même les directeurs sont à bout”, fulmine-t-elle devant nos caméras. La journée de grève s’annonce également difficile à gérer en entreprise. Medhi Barka, patron d'une société, est par exemple obligé de remplacer au pied levé l’une de ses salariées absentes, alors que des dizaines de manifestations sont prévues ce jeudi dans toute la France.