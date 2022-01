Grève à l'Éducation nationale : tour de France des manifestations à la mi-journée

Les enseignants sont en colère et protestent en nombre jeudi 13 janvier contre la "pagaille" provoquée par la multiplication des protocoles sanitaires. Une école sur deux fermée, selon le SNUipp, premier syndicat du primaire, qui annonce 75% de grévistes. Le Snes-FSU, premier syndicat du second degré, annonce de son côté 62% de grévistes. Le ministère de l'Éducation donne lui les chiffres de 38,5% de professeurs en grève dans les écoles et 23,7% d'enseignants mobilisés dans les collèges et lycées. Voici un point de la mobilisation à la mi-journée.

Auvergne-Rhône-Alpes

À Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, plus 1 200 manifestants ont défilé dans les rues avec le slogan "On veut des maîtresses". Une délégation a également été reçue par le recteur de l'Académie de Clermont, rapporte France Bleu.

À Saint-Étienne, dans la Loire, un milliers de manifestants se sont rassemblés devant la bourse du travail, avec des slogans tels que "Macron Blanquer, ça pass pas", "des moyens pour l'école" ou encore "respect des personnels".

À Chambéry, près de 600 enseignants, directeurs, éducateurs et familles manifestent dans les rues contre le protocole sanitaire, selon France Bleu.

#Greve13Janvier Des assistantes maternelles manifestent aussi. Elles gardent les enfants à la maison. Elles dénoncent un protocole sanitaire inadapté, les conséquences sur leur santé et leur rémunération pic.twitter.com/Pg5XIMnwSk — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) January 13, 2022

Bourgogne-Franche-Comté

À Belfort, en Territoire de Belfort, 300 personnes se sont réunies devant l'inspection académique. Des pancartes "marre d'être méprisés" ont été déposées devant le bâtiment, explique France Bleu. Le départ d'un cortège dans les rues de la ville était prévu à 14 heures.

À Dijon, 400 personnels de l'Éducation nationale manifestent cette après-midi selon la police pour protester contre les protocoles sanitaires et le manque de moyens, rapporte France Bleu. Certains participants dans le cortège ont collé des affiches et messages sur les vitres du rectorat, avant de partir en direction de la préfecture.

Une nouvelle journée de mobilisation est proposée pour la semaine prochaine par les syndicats présents. pic.twitter.com/6JFwPerKXy — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) January 13, 2022

Bretagne

Selon le rectorat de Rennes, 30,08 % des enseignants sont en grève en Bretagne ce jeudi. Dans le détail, le taux de grévistes est de 31,56% dans le premier degré et de 28,24% dans les collèges et lycées.

À Rennes, il y avait entre 2 200 manifestants selon la police et 4 500 manifestants selon les organisateurs.

À Saint-Brieuc, ils étaient entre 850 et 1 000 manifestants devant la préfecture des Côtes-d'Armor dans la matinée, rapporte France Bleu.

À Quimper, 400 personnes défilaient dans les rues en début d'après midi.

Centre- Val de Loire

À Orléans, dans le Loiret, près d'un millier de personnes ont manifesté. Tous parlent de mépris et d'exaspération, selon France Bleu.

À Tours, plus de 1 200 manifestants ont défilé jeudi matin, en majorité des professeurs mais aussi des parents d'élèves venus montrer leur mécontentement.

Grève des enseignants : plus de 1200 manifestants dans les rues de Tours

➡️ https://t.co/2jbVh8sCDE pic.twitter.com/h2z6JHrJfj — France Bleu Touraine (@FBTouraine) January 13, 2022

CORSE

À Ajaccio, en Corse : 200 personnes ont manifesté.

Grand-Est

À Reims, dans la Marne, 700 professeurs, personnels de l'Éducation nationale accompagnés d'élèves, ont manifesté entre la Maison des syndicats et le rectorat.

À Mulhouse, en Alsace, 500 enseignants ont défilé, rapporte France Bleu.

À Nancy, en Meurthe-et-Moselle, les enseignants et parents d’élèves étaient entre 800 et 1 000 selon France Bleu.

Hauts de France

À Amiens, dans la Somme, près de 700 personnes de l’Éducation nationale défilent cette après-midi pour dire "stop" aux protocoles sanitaires qui changent à répétition, rapporte France Bleu.

Normandie

L'académie de Normandie recense 25,5% de grévistes dans ses rangs dont une majorité d'enseignants du 1er degrè avec 38,9% de grévistes, selon France Bleu.

À Caen, dans le Calvados, 1 500 et 2 000 manifestants se sont réunis devant les grilles du rectorat de Normandie, où les professeurs ont accroché leurs masques aux grilles du bâtiment, "seules protections accordées par le ministère", affirment les grévistes à France Bleu.

À Rouen, en Seine-Maritime, près de 2 000 enseignants, d'après le premier décompte des syndicats, défilent jeudi en direction du rectorat, rapporte France Bleu.

Près de 2 000 enseignants d'après les syndicats défilent en ce moment dans les rues de #Rouen en direction du rectorat #Greve13Janvier #GreveDesEcoles pic.twitter.com/965PdzV1Od — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) January 13, 2022

À Cherbourg, dans la Manche, plus de 700 personnes ont manifesté jeudi matin, rapporte France Bleu.

Nouvelle-Aquitaine

À Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, un millier de personnes se sont rassemblées à 11 heures devant la sous-préfecture. Le cortège s'est dirigé vers l'inspection d'académie où une délégation devait être reçue, explique France Bleu.

À Périgueux, en Dordogne, un peu plus de 400 enseignants, Atsem, directeurs d'école ou encore parents d'élèves avec leurs enfants ont défilé jeudi matin.

À Guéret, en Creuse, ils étaient 150 à s'être rassemblés. Dans l'académie de Limoges 28,74 % des personnels sont en grève selon le rectorat.

À Mont-de-Marsan, dans les Landes, 220 personnes se sont réunies devant l'inspection académique, selon la police.

À La Rochelle, en Charente-Maritime, environ 650 personnes se sont rassemblées d'après la police, dès 10h30, place des Cordeliers, devant la direction des services de l'Éducation nationale.

À Saintes, en Charente-Maritime, près de 300 personnes sont réunies devant le Palais de Justice, square du Maréchal Foch, estiment les forces de l'ordre sur place cette après-midi.

À Angoulême, en Charente, plus de 500 personnes se sont réunies devant les locaux de la Direction des services de l’Education nationale, rue Raymond Poincaré, selon la police.

Autres mobilisations dans les Landes, à Dax et Mimizan, où respectivement 120 et 80 personnes ont manifesté.

Occitanie

Grève à l'Education nationale : "épuisés", "dépassés", les témoignages d'enseignants des Pyrénées-Orientales

↪️ https://t.co/uIQLOPUyN4 pic.twitter.com/idOPdUubVa — France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) January 13, 2022

À Toulouse, 4 000 manifestants se sont rassemblés selon les syndicats, interrogés par France Bleu.

À Montpellier, dans l'Hérault, plus de 2 000 personnes défilent jeudi après-midi selon les chiffres de la police, dans le cadre de la journée de mobilisation dans l'Éducation Nationale.

À Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, des centaines de manifestants se sont rassemblés jeudi matin devant le Castillet, selon France Bleu.

À Nîmes, dans le Gard, selon les syndicats interrogés par France Bleu, plus de 1 000 personnes manifestent pour dénoncer les conditions de travail des enseignants depuis le début de la pandémie.

Pays de la Loire

Le taux de grévistes en Pays de la Loire selon l'Académie de Nantesn est de 32,9% dans le 1er degré, 24,2% dans le second degré, rapporte France Bleu.

À Laval, en Mayenne, plus de 700 personnes ont manifesté jeudi.

Au Mans, en Sarthe, un millier de manifestants est parti de la cité administrative Paixhans en début d'après-midi pour rejoindre la préfecture, selon un premier décompte de France Bleu.

EN IMAGES - #Nantes : environ 3.000 manifestants contre la gestion de la crise sanitaire dans les établissements scolaire #Greve13Janvier

➡️ https://t.co/kTrA0LjrFg pic.twitter.com/iKseYB5lvA — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) January 13, 2022

À Nantes, en Loire-Atlantique, plusieurs centaines d'enseignants se sont rassemblés vers 11 heures, selon France Bleu. Des heurts ont éclaté devant le lycée des Bourdonnières, où 150 à 200 lycéens ont voulu bloquer l'accès à l'établissement. Les forces de l'ordre sont intervenues, explique France Bleu. Une nouvelle manifestation est prévue samedi avec cette fois les parents d'élèves.

Taux de grévistes en Pays de la Loire selon l'Académie de Nantes 32,9% dans le 1er degré, 24,2 dans le second #Greve13Janvier #GreveDesEcoles #EducationNationale #Mayenne — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) January 13, 2022

Provence-Alpes-Côte d’Azur

À Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, on décompte 2 200 manifestants.

À Nice, dans les Alpes-Maritimes, au moins 600 manifestants, des enseignants mais aussi des directeurs d'école, des parents d'élèves et des enfants, ont été dénombré.

#Greve des enseignants : ils sont au moins 600 dans la manifestation à #Nice Enseignants mais aussi directeurs/directrices d’école, parents, assistants d’éducation… et enfants, remontés contre la gestion de la crise #Covid_19 par le ministère de l’Education nationale pic.twitter.com/VQNWYZd1KU — France Bleu Azur (@francebleuazur) January 13, 2022

À Avignon, dans le Vaucluse, 700 manifestants, partis du cours Jean Jaurès, se disaient "épuisés et exaspérés", rapporte France Bleu. Selon le syndicat SnuiPP-FSU dans le département, près de 70 % des enseignants sont en grève.

À Valence, dans la Drôme, plus de 500 enseignants, ATSEM et agents techniques ont manifesté en début d'après-midi, devant l'inspection académique. Les syndicats annoncent 62% de grévistes dans les collèges et lycées, rapporte France Bleu. Trois quarts des enseignants du premier degré s'étaient déjà déclarés en grève.