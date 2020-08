Grandes entreprises : le nombre de défaillances en large hausse

Technicolor, Camaïeu, Alinéa ou encore La Halle… De grandes entreprises françaises sont en défaillance au second trimestre. Une hécatombe. 20 compagnies réalisant plus de 50 millions de chiffre d’affaires, soit 5 fois plus que l’an dernier. Des difficultés qui sont parfois accompagnées de suppressions d’emplois. Le groupe Technicolor prévoit notamment la suppression d’une centaine de postes près de Rennes (Ille-et-Vilaine).

2021, année noire ?

Les défaillances des grandes entreprises ont soudainement augmenté en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Les principaux secteurs concernés sont la distribution, notamment dans l’habillement, les services mais aussi l’énergie. Pour le responsable de l’étude, c’est un engrenage qui touche les entreprises et va provoquer des réactions en chaîne. 2021 serait ainsi plus compliquée encore que 2020.

