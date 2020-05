Grande-Bretagne : le nouveau défi de Boris Johnson

“Boris Johnson, tout juste remis de son séjour en réanimation, a aussi connu la joie d’avoir un nouvel enfant dans ce contexte particulier pour lui. Il va devoir prendre une décision cruciale, peut-être la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte très lourd pour sa nation : + de 27 000 morts officiellement”, rapporte notre journaliste Arnaud Comte, en direct de Londres.



“Pour l’ instant il n’y a pas de plan précis”

Le Royaume-Uni est en passe d’être le pays le plus sévèrement touché durant l'épidémie de Covid-19. “Pour l’instant, il n’y a pas de plan précis. On sait juste que des assouplissements vont être annoncés sur le verrouillage qui est en cours au Royaume-Uni, d’ici au 7 mai. On a vraiment l’impression que les autorités attendent de voir comment ça se passe ailleurs, notamment en France, avant d’ajuster la mire”, poursuit le journaliste.

