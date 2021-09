Gestion de la crise du Covid-19 : Agnès Buzyn convoquée devant la Cour de justice de la République pour une possible mise en examen

Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, est convoquée vendredi 10 septembre devant la Cour de justice de la République (CJR) en vue d'une possible mise en examen, a appris jeudi franceinfo de source judiciaire confirmant une information du Monde. Il s'agit d'un interrogatoire de première comparution au terme duquel une mise en examen peut-être prononcée. Agnès Buzyn avait démissionné de son poste de ministre de la Santé en février 2020 au tout début de l'épidémie de Covid-19, remplacée par Olivier Véran.

Cette convocation intervient dans le cadre de l'enquête menée depuis juillet 2020 sur la manière dont le gouvernement a géré l'épidémie. Outre Agnès Buzyn, l'instruction menée par la CJR vise également l'ancien Premier ministre Edouard Philippe ainsi qu'Olivier Véran.

"La mise en examen s'impose"

Interrogé par franceinfo après l'annonce de cette convocation, Yassine Bouzrou, avocat de plusieurs plaignants et d'une association de victimes dans ce dossier, estime qu'"il existe plus que des indices graves d'abstention de combattre un sinistre, sa [Agnès Buzyn] mise en examen s’impose".

Des perquisitions avaient d'ailleurs été menées le 15 octobre dernier chez Edouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran et chez le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.

Depuis un an, des milliers de plaintes sont arrivées à la CJR, selon François Molins, procureur général près la Cour de cassation. La CJR est la seule juridiction habilitée à poursuivre et juger les Premiers ministres, ministres et secrétaires d'Etat pour les crimes et délits commis "dans l'exercice de leurs fonctions".