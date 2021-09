Garde d'enfant : le gouvernement harmonise les règles d'indemnisation entre parents vaccinés et parents non vaccinés contre le Covid-19

Même régime, quel que soit le statut vaccinal. Les règles d'indemnisation des salariés contraints de garder leurs enfants diagnostiqués positifs au Covid-19, qui privilégiaient paradoxalement les non-vaccinés, ont été harmonisées, a annoncé vendredi 3 septembre le ministère du Travail dans un communiqué.



Jusqu'ici, les salariés n'ayant pas de schéma vaccinal complet et qui sont parents d'enfants atteints du Covid pouvaient se déclarer en arrêt de travail pendant une semaine et bénéficier d'une indemnité journalière équivalente, sous certaines conditions, à 90% du salaire brut.

Cette possibilité n'était plus ouverte aux salariés complètement vaccinés, car ils n'étaient plus considérés par l'Assurance-maladie comme "cas contact". Ces derniers devaient par conséquent se tourner vers leur employeur et obtenir soit d'être placés en activité partielle (indemnisée à 70% du brut), soit de bénéficier d'un congé enfant malade, soit de télétravailler pour les postes qui le permettent.

Une indemnisation ouverte à un seul des deux parents du foyer

"Dès aujourd'hui, le parent d'un enfant déclaré Covid pourra bénéficier des indemnités journalières dérogatoires, sans délai de carence, avec un complément employeur, et ce qu'il soit vacciné ou non. Cette indemnisation est ouverte à un seul des deux parents du foyer, lorsqu'il ne peut pas télétravailler", précise le ministère.

"Dans un premier temps, la plateforme de contact tracing de l'Assurance-maladie contactera directement les parents concernés pour leur délivrer un arrêt de travail et les indemnités journalières. Puis, d'ici un mois, les parents concernés pourront bénéficier d'indemnités journalières en déclarant directement leur arrêt de travail sur le téléservice declare.ameli.fr.", ajoute le ministère.