Gard : le Grau-du-Roi impose le masque en ville

Impossible d'arpenter les rues du Grau-du-Roi (Gard) sans porter de masques. Des agents sont postés aux quatre coins du centre-ville pour faire respecter l’arrêté municipal. Même si le quartier piéton du Grau-du-Roi est à l'air libre, le port du masque est obligatoire durant un mois, le temps de la pleine saison touristique.

Les commerçants sont contre cette mesure

L'objectif avoué du maire est de rassurer les touristes. "Je le mets en général dans les magasins, mais à l'air libre, on le met moins. S'il faut le mettre, je vais le mettre, on ne pas polémiquer", estime une passante. Toute autre ambiance du coté des commerçants du centre-ville qui portent le masque des mauvais jours. Ils craignent que les touristes délaissent la station. L'objectif des commerçants est de faire annuler au plus vite l’arrêté imposant le port du masque.







