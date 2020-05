franceinfo junior. Quand faut-il porter un masque ?

Une femme porte un masque chirurgical de protection. (FLORENCE GOTSCHAUX / FRANCE-BLEU DRÔME-ARDÈCHE)

Dans les rues, les transports, les écoles... les masques ont fait leur apparition dans notre quotidien. Une nouvelle habitude sanitaire qui n'a pas échappé aux enfants. Ils posent leurs questions au micro de franceinfo junior. Pour leur répondre ce mercredi : le professeur Robert Cohen, pédiatre infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil dans le Val-de-Marne.

Théophile, 13 ans, se demande par exemple "si les masques vont être obligatoires tout le temps et jusqu’à quand." Achille, de son côté, voudrait savoir s'il faut porter un masque dans la rue. Corentin a une question pratique sur le sujet : "Comment on va faire pour manger si on porte des masques ?" Quant à Sacha, il aimerait savoir s'il existe des différences entre les masques vendus en pharmacies et ceux disponibles en grandes surfaces... Le jeune intervieweur se demande aussi lequel est plus efficace.

L'occasion pour le professeur Robert Cohen de répondre à toutes leurs questions et de rappeler quelques précautions d'usage pour l'utilisation de ces masques au quotidien. Une émission en partenariat avec 1jour1actu à réécouter sur cette page.