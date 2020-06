franceinfo junior. Déconfinement : quelles nouvelles règles dans les piscines ?

Une piscine municipale en Alsace. Photo d'illustration. (MAXPPP)

C'est une ouverture très attendue par les plus jeunes... et les moins âgés : celle des piscines ! Mais comment cette réouverture se passe-t-elle ? Quelles nouvelles précautions faut-il prendre près et dans les bassins ? Jeanne et Noé ont beaucoup de questions et de curiosité sur le sujet. Pour leur répondre ce mercredi : Basile Gazeaud, responsable du service "Territoire et équipement" à la Fédération française de natation.

Jeanne pose la première question : elle veut savoir si les piscines seront rouvertes cet été. Basile Gazeaud lui répond : "Oui les piscines vont rouvrir. Elles ouvrent déjà puisque les nageurs de haut niveau ont pu reprendre l'entrainement dès le 11 mai. Et depuis le 2 juin maintenant les piscines en zone verte ont le droit de rouvrir. Ça veut dire que les propriétaires des piscines et leur directeur peuvent décider une rouverture de piscine. Chaque piscine décide ou non de sa réouverture." À ce jour, "une centaine de piscines sur le territoire" ont rouvert leurs portes, sachant que l'Ile-de-France n'en a pas encore le droit car la région est située en zone orange. Mais comment se passe ces ouvertures ? Faudra-t-il tout désinfecter, des casiers aux cabines ? Combien de personnes seront acceptées dans le bassin ? Ecoutez sur cette page les questions des enfants et les réponses de l'invité du jour de franceinfo junior.