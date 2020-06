franceinfo junior. Déconfinement : quelles frontières sont rouvertes en Europe ?

Les douanes franaises à la frontière espagnole, à Ainhoa (Pyrénées-Atlantiques), le 21 juin 2020. (GAIZKA IROZ / AFP)

Cette semaine, plusieurs frontières ont rouvert en Europe : lesquelles et dans quelles conditions ? C'est le sujet du jour dans franceinfo junior. Au micro, trois enfants, Anis, Simon et Lyna, posent leurs questions à Isabelle Labeyrie, journaliste et cheffe du pôle Europe à la rédaction internationale de Radio France.

C'est Simon qui ouvre l'émission avec sa première question qui permet de faire le tour du sujet : "Est-ce qu'on pourra voyager dans d'autres pays ?" Isabelle Labeyrie lui explique : "Tu peux depuis ce matin voyager beaucoup plus facilement notamment en Europe. Tu peux aller en Allemagne, en Belgique, en Autriche, aux Pays-Bas ou en Italie mais ça, ça fait dix jours que c'est possible." Mais attention, "si tu viens de France", un des pays européens les plus touchés par l'épidémie, il y aura peut-être certaines conditions à remplir. "On peut te demander de fournir les résultats d'un test de dépistage très récent" comme en Slovaquie ou de faire un test sur place comme en Islande... ou encore de rester en quatorzaine, un dispositif obligatoire par exemple en Irlande et au Royaume-Uni. Mais "tous les pays ne rouvrent pas aujourd'hui", il faudra plus de patience par exemple pour aller en Espagne.

Est-ce que les aéroports rouvrent ? Est-ce qu'on peut aller dans d'autres pays dans le monde, en Algérie et les Etats-Unis par exemple ? Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour sur la réouverture des frontières.