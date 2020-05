franceinfo junior. Déconfinement : ce qui est autorisé et ne l'est pas encore ?

Des promeneur profitent de la plage à Nice (Alpes-Maritimes), le 14 mai 2020. (ARIE BOTBOL / HANS LUCAS)

Depuis lundi 11 mai, la France vit à l'heure du déconfinement, avec des règles qui évoluent au cours du temps, selon la situation sanitaire du pays. Ce jeudi, le Premier ministre a par exemple annoncé que les Français pourront partir en vacances cet été en France et en outre-mer. Mais que peut-on faire en attendant : commerces, activités sportives ou culturelles, réunions entre amis ou en famille... On en parle dans l'émission franceinfo junior du jour avec les questions des enfants. Pour leur répondre : Agnès Le Brun, maire de Morlaix (Finistère) et porte-parole de l'Association des maires de France, des maires qui sont en première ligne dans la mise en place des nouvelles consignes.

Corentin, 10 ans et demi, se pose la question suivante : "Est-ce qu'on peut se voir entre copains à la maison ?" pour faire un exposé par exemple. Théophile, 13 ans, voudrait savoir s'il peut "inviter des copains pour faire une petite fête". Achille, 8 ans, se demande si on peut aller au cinéma et Théophile, à nouveau, si on peut utiliser les terrains de sport... Jade s'intéresse, elle, à l'ouverture des poney clubs. Sur cette page, écoutez les réponses de la maire aux questions des enfants, une émission en partenariat avec le magazine 1jour1actu.