franceinfo junior. Confinement, sport à l'arrêt... la footballeuse Camille Catala répond à des questions d'enfants

Camille Catala, footballeuse en équipe de France, contre l'équipe du Chili, le 15 septembre 2017, à Caen (Calvados). (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Clubs fermés, compétition à l'arrêt... on parle de l'effet de la crise sanitaire sur le sport et en particulier le football. Pour répondre aux questions des enfants : Camille Catala, footballeuse professionnelle pour le Paris FC, sélectionnée plusieurs fois pour l'équipe de France et également enseignante. Les intervieweuses du jour sont élèves en CM1-CM2 à l'école Ambourget à Aulnay-sous-Bois.

"Quand vous jouez, vous mettez un masque ?" se demande d'abord Dihya, qui s'intéresse aux nouvelles conditions de jeu avec le Covid-19. Priscilla de son côté s'inquiète du moral de la joueuse, dans cette période qui complique le quotidien des joueurs : "Ça ne vous manque pas de jouer avec vos amis ?" demande l'écolière au micro. Dihya veut aussi savoir si la joueuse s'ennuie ou si elle s'occupe autrement, avec d'autres activités. Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour avec les questions des enfants et les réponses de la joueuse professionnelle, au micro franceinfo de Céline Asselot.