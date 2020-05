franceinfo junior. Comment les zoos s'adaptent-ils à la crise sanitaire due au coronavirus ?

Photo d'archive de l'entrée du zoo de Beauval (Loir-et-Cher), le 9 août 2018. (STÉPHANIE BERLU / FRANCE-INFO)

Avec le déconfinement, certains zoos ont pu rouvrir leurs portes, mais pas tous encore. Les zoos aussi ont dû s'adapter pendant la crise sanitaire, en fermant leurs espaces depuis plusieurs semaines. Comment se passe le quotidien dans ces zoos privés de public ? Comment les animaux et les soigneurs vivent-ils cette période ? Des enfants posent leurs questions dans franceinfo junior. Pour leur répondre : Delphine Delord, directrice générale associée du Zooparc de Beauval, dans le Loir-et-Cher. Un établissement qui abrite "plus de 10 000 animaux, 800 espèces" et espère rouvrir ses portes le 2 juin.

Dans l'émission, Margot se demande : "Vous êtes obligés d'avoir un masque avec les animaux ?" Delphine Delors lui répond : "Nous avions déjà un masque quand nous approchions en particulier des grands singes. Même s'ils n'attrapent pas forcément le coronavirus, il peuvent attraper la grippe, quand un des soigneurs tousse ou qu'il a juste une petite toux (...) Nous ne sommes pas en contact direct avec eux, nous faisons attention."

Lou se demande ce qu'ils mangent : "Nous n'avons aucun problème d'approvisionnement pour les animaux", explique la responsable du zoo de Beauval. Chaque jour, cinq tonnes de nourriture sont distribuées aux animaux, "des éléphants aux tout petits ouistitis pygmées" : fourrage, fruits, légumes,...