franceinfo junior. Comment l'Italie a géré l'épidémie de coronavirus ?

La ville de Venise confinée à cause ducoronavirus, le 2 avril 2020. (NATHANAEL CHARBONNIER / ESP - REDA INTERNATIONALE / RADIO FRANCE)

C'est l'un des pays d'Europe les plus touchés par l'épidémie. On fait un détour par l'Italie mercredi 3 juin dans franceinfo. Car c'est ce jour que rouvrent les frontières, fermées pendant plusieurs semaines à cause de la crise du coronavirus. "Les Italiens vont pouvoir sortir de leur région et l'Italie fait d'une pierre deux coups, elle ouvre ses frontières nationales et régionales en même temps. (...) Mais toutes les régions n'ont pas la même crainte du virus, ni le même nombre de touristes", analyse Bruce de Galzain, correspondant de Radio France en Italie, basé à Rome où la vie a repris doucement depuis le déconfinement. C'est lui qui répond aux questions des enfants aujourd'hui dans franceinfo junior, des élèves de CM1-CM2 à l'école Pierre Bodin-Jean Zay de Vierzon dans le Cher.

Combien de personnes sont mortes en Italie à cause du virus ? Comment l'Italie a réagi sur les mesures barrières ? Est-ce que le confinement était différent de ce que la France a choisi de faire ? Sur cette page, réécoutez en entier les question des enfants et les réponses du journaliste qui a couvert la crise sanitaire du coronavirus en Italie.