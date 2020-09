France-Croatie : les Irrésistibles français, supporters des Bleus, jugent "impensable de se regrouper et de prendre le risque de créer un cluster"

Pour le deuxième match de l'quipe de France en Ligue des nations mardi soir face à la Croatie, l'association de supporters des Bleus compte bien regarder la rencontre "chacun de son côté" selon les mots de l'un de ses membres.

Les Irrésistibles français, une association de supporters de l'équipe de France de football, suivront la rencontre France-Croatie, qui se tient à huis clos ce mardi soir au Stade de France, "devant un écran de télévision", "chacun de son côté", a assuré l'un de ses membres, Fabian Tosolini, sur franceinfo.

"Durant toute la période de confinement, notre association a mis en place des actions de solidarité à destination des soignants et il est donc pour nous impensable de se regrouper et de prendre le risque de créer un cluster", un foyer de contamination, a-t-il expliqué.

"Nous sommes aussi des acteurs des matchs"

"On prend notre mal en patience. Personne dans cette association n'est médecin et nous n'avons pas l'ensemble des éléments pour pouvoir discuter ce dispositif", a-t-il poursuivi, alors que le match de ce soir se joue sans spectateurs. "C'est frustrant", a reconnu Fabian Tosolini, qui souhaiterait avoir "plus de visibilité".

"Ce qui est long, c'est de ne pas savoir où l'on va. Nous avons hâte de nous retrouver parce que, chez les Irrésistibles français, nous ne sommes pas seulement spectateurs, nous sommes aussi acteurs des matchs parce que nous sommes là pour pousser notre équipe", a-t-il souligné.