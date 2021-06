Fin des restrictions : les restaurants refont le plein

La salle d’un restaurant strasbourgeois change de configuration pour la quatrième fois en quatre ans, mercredi 30 juin. Mais cette fois, pour le gérant, c’est une bonne nouvelle : il n’y a plus de jauge à respecter, ni de contraintes. “On espère que c’est la dernière fois que l’on fait des allers-retours, que c’est la dernière fois que l’on réaménage les salles”, commente Geoffroy Lebold.





Rester impérativement assis



Il espère surtout le retour à une vie normale à la fin de l’été. Jusqu'à présent, la capacité totale d’accueil de sa brasserie ne pouvait pas dépasser les 50%. À partir d’aujourd’hui, il n’y a plus aucune limite, si ce n’est pour les clients qui doivent impérativement rester assis et toujours renseigner leurs coordonnées en s’enregistrant sur un cahier de rappel via un QR code. S’ils ont été cas contact, l’établissement pourra les appeler.