Feuilleton : la France face au confinement

De nombreux Français ont continué de travailler malgré le confinement provoqué par l’épidémie de coronavirus et sont fiers de partager leur quotidien. Ils sont fidèles à leur poste depuis plus d’un mois et demi, comme ce chocolatier à Paris. "Aujourd’hui, nous sommes deux dans la chocolaterie, alors que d’habitude, il peut y avoir jusqu’à sept personnes. Ce dispositif nous permet de maintenir les distances de sécurité", commente Stéphane Bonnat.

"Un petit bout de chocolat qui leur apportera un petit peu de bonheur"

Depuis plusieurs semaines, cet artisan fabrique une tablette de chocolat un peu particulière. Elle est offerte à tous ceux qui travaillent pendant le confinement, soignants, pompiers ou encore éboueurs. "Ici, le cacao avec lequel nous allons faire la recette exclusive de la tablette des héros", s’enthousiasme M. Bonnat. Ces tablettes sont financées en partie par les achats des clients : grâce à ce système, 2 000 plaques de chocolat sont offertes chaque semaine à ces héros du quotidien. "Un petit bout de chocolat qui leur apportera un petit peu de bonheur, c’est ce que nous espérons".



