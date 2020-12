Fêtes illégales : cinq interpellations et 93 verbalisations à Paris et Tremblay-en-France

Malgré le couvre-feu, mis en place pour lutter contre le Covid-19, les fêtes illégales continuent. Dans la nuit de samedi à dimanche 27 décembre, des policiers sont intervenus à Paris et Tremblay-en-France. La préfecture de police fait état de cinq interpellations "pour mise en danger de la vie d'autrui pour les organisateurs".



Cette nuit, à #Paris17, #Paris8, #Paris13 et #TremblayEnFrance, les ‍♂️ de la BAC75N et locaux ont été requis à 4 reprises pour des rassemblements festifs :

➡️ 5 interpellations pour mise en danger de la vie d'autrui pour les organisateurs

➡️ 93 verbalisations

➡️ Enquêtes en cours pic.twitter.com/dsJR6Y65tf — Préfecture de Police (@prefpolice) December 27, 2020

Au total, il y a eu 93 verbalisations dressées pour ces "rassemblements festifs". La préfecture de police ajoute que des enquêtes sont en cours.

A quelques jours du Nouvel An, il ne devrait pas y avoir de tolérance sur ces rassemblements. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé le 10 décembre qu'il n'y aura "pas de consignes d'indulgence" et que les contrôles seront "renforcés" le soir du 31 décembre. "Nous serons intransigeants sur les rassemblements non autorisés et les fêtes sauvages", avait-il déclaré.