Fête des voisins : tout le monde au balcon

Deux mois à rester chez soi et à sortir chaque soir à la fenêtre pour faire du bruit en l'honneur du personnel soignant, forcément ça rapproche. Avant désagréable vis-à-vis, aujourd'hui connaissance, voire, dans le meilleur de cas, amis : grâce au confinement certains ont vu leurs voisins entrer dans leur vie. Alors, même si la Fête des voisins officielle a été reportée à la fin du mois de juin, pour la date habituelle, vendredi 29 mai, certains ont rusé pour vivre un moment de convivialité.

"C'est un super bon moment"

Dans le 17e arrondissement de Paris, toute la soirée des paniers pleins de bonbons, de boissons et autres mignardises sont passées de fenêtres en balcons. Pour le plus grand plaisir des habitants. "C'est un super bon moment que l'on passe avec nos voisins qu'on connaît depuis deux mois, parce que, avant, on ne les connaissait pas, on ne parlait pas avec eux", se réjouit une Parisienne.

