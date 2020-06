Fête de la musique : à Paris, la distanciation et les masques ont été oubliés

Une fête de la musique, sans masques et sans distanciation sociale. Dans certains quartiers de la capitale, comme autour du Canal Saint-Martin, difficile de faire respecter les gestes barrières. "Les gestes barrières ne sont pas du tout respectés, ça c'est sûr. C'est aussi le moment de décompresser", estime une participante. "Il y a des risques, mais on est resté deux mois enfermés, on a juste envie de voir des gens", témoigne un autre.

Affrontements avec la police

Dès le début de soirée, la police est intervenue pour disperser la foule. Des incidents ont éclaté entre des fêtards et les forces de l'ordre. Près des Invalides, des tensions ont duré jusque tard dans la nuit. Un camion de police a été pris pour cible. Selon le journaliste de Brut présent sur place, ils étaient plusieurs milliers de personnes sur l'esplanade des Invalides, pour cette fête de la musique.