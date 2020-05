Familles précaires : des aides de la CAF versées le 15 mai

À Dreux, en Eure-et-Loir, Barbara Chamsi, une mère au foyer, a rendez-vous avec une association qui soutient les familles défavorisées. Sans emploi depuis huit ans et avec un enfant à charge, elle veut en savoir plus sur l’aide qui va lui être versée vendredi 15 mai après deux mois de confinement. Pour les bénéficiaires de minima sociaux, une aide de 150 € sera versée par la CAF, plus 100 € supplémentaires par enfant de moins de 20 ans.

Le budget alimentaire a pesé sur les foyers

Les familles qui touchent l’allocation logement recevront 100 € par enfant à charge. Barbara Chamsi percevra donc automatiquement un virement de 250 €. Nourrir son fils est sa priorité. “Il faut que le frigo soit plein et après je gère. Ma priorité, c’est payer mes factures et donner à manger à mon enfant”, témoigne la mère au foyer. Avec le confinement et les enfants à la maison, le budget alimentation a pesé sur les foyers et le surendettement s’est aggravé pour certaines familles.