"Faire confiance à la beauté, cela peut-être un bon point de départ pour repartir " : les Musées du Vatican rouvrent leur porte

Fermés pendant presque trois mois dans le cadre du confinement, les sites touristiques italiens rouvrent peu à peu leurs portes. Parmi eux, le Colisée de Rome ou les musées du Vatican, où les visiteurs affluaient déjà dès l'ouverture lundi 1er juin.

Après quasiment trois mois de fermeture à cause du coronavirus, plusieurs grands sites touristiques en Italie accueillent à nouveau du public depuis lundi 1er juin. Parmi eux, les Musées du Vatican, deuxième plus grand musée d'Europe après le Louvre. C'est à 10h que les gardiens ont rouvert les lourdes portes en bronze, mais les visiteurs étaient déjà là depuis un moment.

Chiara et Sacha, 16 et 17 ans, franco-italiennes, vivent à Rome."C'est une occasion unique, ça ne se reproduira probablement jamais, aussi peu de gens au Vatican", lance Chiara. "Je suis venue plusieurs fois, il y avait trop de monde, j'étais pas très bien. Cette fois, ça va être l'opportunité de tout voir calmement, réfléchir sur les choses et apprécier", ajoute sa copine Sacha.

Des musées presque vides

Tous les visiteurs se plient aux nouvelles règles, une caméra thermique vérifie la température de chacun. Et puis c'est l'entrée dans les musées vides, ou presque. Au total, 1 600 personnes ont réservé pour la journée contre 20 000 en temps normal. Un bon début, selon la directrice Barbara Jatta qui s'émerveille dans la quatrième et plus grande chambre de Raphaël tout juste restaurée.

Cette funeste année 2020 devait être l'année des célébrations de Raphaël.Barbara Jatta, directrice des musées du Vaticanà franceinfo

"Nous avons restauré trois murs de la salle de Constantin ces cinq dernières années", ajoute-t-elle. "Et nos restaurateurs estiment désormais que les deux allégories de la Justice et de l'Amitié que vous voyez dans mon dos sont les dernières œuvres de la main du grand et divin Raphaël."

"Le Saint-Siège a remboursé"

Les visiteurs sont enchantés, comme Pier-Luigi, venu avec sa famille. Devant tant de beauté, il cite Dostoïevski. "La beauté sauvera le monde. Cela peut être un bon point de départ, faire confiance à la beauté, qu'il y a partout en Italie, pour trouver la force de repartir et sauver le monde."

Il faudra aussi sauver les Musées du Vatican, en perte sèche depuis trois mois. "Nous n'avons pas fait les comptes parce que c'est compliqué", admet la directrice Barbara Jatta, qui ne veut pas en dire plus.

Bien sûr que nous avons perdu de l'argent, notamment parce que nous avons remboursé les visiteurs qui avaient réservé ces derniers mois, nous ne leur avons pas fait de bons.Barbara Jatta, directrice des musées du Vaticanà franceinfo

"Le Saint-Siège a remboursé !", explique-t-elle. Et pour récupérer quelque argent, les Musées du Vatican ont décidé d'ouvrir plus tard le soir. Vendredi et samedi ils proposent un apéritif au coucher du soleil dans les jardins du Vatican.