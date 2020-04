Face au confinement, Yuksek dévoile un clip "collaboratif"

Parmi la multitude d'initiatives d'artistes confinés, celle du musicien, DJ et producteur Yuksek, qui sort mercredi son nouveau clip après avoir lancé un appel sur les réseaux sociaux. Il a reçu une centaine de vidéos de fans ou d'amis du monde entier, et il a tout monté lui-même.

Chez lui, à Reims, Yuksek est confiné. Alors plutôt qu'un énième mix en direct sur les réseaux, il a voulu tenter quelque chose "et faire danser les gens ensemble". L'idée : se filmer en train de danser sur son titre The Only Reason (feat. Breakbot et Irfane). L'appel lancé sur ses réseaux sociaux, il a été surpris par l'engouement : "Surtout par l'engagement des gens, il y en a qui se sont vraiment donné du mal".

Ce film de confinés, il l'a complètement imaginé, puis monté. Une façon aussi de se donner un but, quand on est à l'arrêt, chez soi. Car normalement, Yuksek aurait dû courir le monde pour défendre son album Nosso Ritmo, sorti fin février (chez Partyfine Records).

Honnêtement je suis dégoûté, l'album était l'aboutissement d'un travail logique.Yuksek

Un disque fait de rencontres et de rythmes aux accents brésiliens, aussi enlevé, joyeux, que la période est triste. Faire un clip collaboratif, c'est retrouver un peu de lien. Sans compter que les bénéfices seront reversés au Secours Populaire.