Eurozapping : pas de fête de la bière, engelures et plages vides à cause du coronavirus

En Belgique, on parle d'un autre symptôme potentiel du Covid-19 : les engelures. Des engelures au beau milieu du printemps. L'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles vient de détecter cette pathologie sur un patient atteint du coronavirus. Selon les premières recherches, cette réaction indiquerait une forme bénigne de la maladie.La Grèce en appelle à l'UE pour sauver son industrie touristique. Des plages paradisiaques habituellement prisées, mais qui n'attirent plus personne à cause de la pandémie. Les rues d'Athènes sont vides et l'été s'annonce plombé. Les Grecs demandent à l'Union européenne de trouver un moyen de faire venir les touristes chez eux.

La fête de la bière annulée en Allemagne

Le coronavirus prive les Allemands de fête de la bière. Les scènes de liesse n'auront pas lieu cette année à Munich. Le Covid-19 a noyé la fête de la bière dans ses effluves. Il y a trop de promiscuité quand elle coule à flot. Les festivités sont annulées. Un manque à gagner de plusieurs milliards d'euros pour la région de Bavière et un coup dur supplémentaire pour les producteurs de bières.

