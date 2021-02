Eurozapping : lourdes sanctions contre les fraudeurs au Royaume-Uni, le Tyrol se barricade en Autriche

Le Royaume-Uni durcit encore un peu plus ses restrictions avec de nouvelles mesures pour se prémunir du risque de propagation du Covid-19 et de ses variants. Ceux qui cacheraient qu'ils viennent d’un pays à risque risqueront jusqu’à 10 ans de prison. Et pour ceux qui n’auraient pas fait de test PCR, l’amende sera de 1000 euros, et de 40 000 euros pour les voyageurs qui refuseraient la quarantaine.

Inquiétude en Autriche

En Autriche aussi, le variant sud-africain inquiète, à tel point que le Tyrol se barricade. La veille, lundi 8 février, la réouverture des magasins avait été décidée. Pour les habitants de cette région, il sera impossible d’en sortir sans un test PCR négatif. 300 cas de variants sud-africains y ont été détectés. Ces mesures de contrôle vont durer dix jours, et doivent également servir à rassurer le voisin allemand, lui aussi inquiet. Enfin, en Espagne, alors que 100 000 restaurants ont déjà fait faillite, des restaurateurs de tout le pays manifestent.

