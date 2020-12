Eurozapping : longues files d’attente au Royaume-Uni, un sapin géant devant le Kremlin en Russie

Au Royaume-Uni, et plus précisément à Londres et dans le sud-est du pays, il y a eu des files d’attentes massives à la veille de Noël. Certains Britanniques ont dû attendre des heures pour compléter leurs courses avant le réveillon. Des produits venaient même à manquer, tandis que dans certaines zones, représentant 38 millions de britanniques, les magasins non-essentiels sont fermés.

Des rues désertes en l’absence de touristes à Chypre

À Nicosie, capitale de Chypre, il y a peu de monde dans les rues pour les fêtes. Les magasins sont bel et bien ouverts, mais les touristes ne sont pas de la partie. Les festivités ont été réduites, avec en plus un couvre-feu nocturne. Enfin, en Russie, des illuminations ornent les rues de Moscou pour redonner du baume au cœur à la population. Devant le Kremlin, un sapin géant de 25 mètres a été installé.