Eurozapping : le coronavirus préoccupe Merkel en Allemagne ; confinement en Belgique

En Allemagne, Angela Merkel s’est adressée mercredi 18 mars à la nation. Jamais depuis son arrivée au pouvoir il y a quinze ans, elle ne s’était exprimée de cette manière. Un discours aux accents graves en raison de la progression inévitable du Covid-19. "C’est sérieux", a insisté la chancelière mercredi soir.

En Belgique, un confinement plus strict a été décrété. depuis mercredi midi, les déplacements sont limités et les rassemblement interdits. Les rues de Bruxelles sont désertées. "C’est une bonne mesure, c’est important", affirme une Belge. La Belgique compte près de 1 500 cas confirmés de Covid-19 et 14 décès.

Le coronavirus gagne du terrain en Russie

En Russie, l’épidémie progresse : 30% en 24 heures. Des habitants de Moscou portent un masque. Les frontières sont fermées aux étrangers. Les écoles ferment lundi. Vladimir Poutine s’est montré rassurant mardi.

Le travail parlementaire continue au Royaume-Uni. L’opposition a attaqué les mesures prises par le gouvernement contre le coronavirus, tardives selon les travaillistes.



