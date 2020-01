Eurozapping : la tempête Gloria tue en Espagne ; le Royaume-Uni a peur du virus mortel

Le Royaume-Uni se protège contre le nouveau coronavirus mortel. L'aéroport de Heathrow à Londres met en place un système de surveillance pour tous les passagers en provenance de la région de Wuhan en Chine. Des équipes médicales vont les accueillir dans une zone spéciale, leur expliquer quoi faire en cas de symptômes et où se faire soigner. Le virus a contaminé plus de 500 personnes et 17 en sont mortes.

Une femme à la tête de la Grèce

Le bilan de la tempête Gloria particulièrement meurtrier en Espagne. Elle a fait au moins huit morts et quatre disparus. La tempête a provoqué des vagues spectaculaires à Majorque et des inondations impressionnantes dans l'est du pays. Plusieurs fleuves menacent de déborder en Catalogne. Au sud de Saragosse, la neige a envahi les rues. Des milliers d'habitants sont sans électricité.

Une femme présidente de la République en Grèce. Katerina Sakellaropoulou est la première femme à accéder à la tête du pays. Juriste reconnue, elle devient le symbole d'un changement des mœurs. Le Parlement vient de l'élire avec plus de 80% des voix. Apolitique, féministe, elle est un gage d'ouverture pour le gouvernement conservateur, même si sa fonction est surtout honorifique.

