Eurozapping : La Russie reconfine sa population pour une semaine

Pour lutter contre le Coronavirus, la Russie se met au ralenti. Pendant 11 jours, les commerces et magasins de Moscou vont être fermés. Avec 40 000 cas et plus de 1 000 décès quotidiens, la Russie appelle sa population à se faire vacciner.

Le Royaume-Uni inaugure un nouveau navire de recherche polaire

Le Sir David Attenborough a remonté la Tamise avant de voguer vers l’Antarctique. Ce nouveau navire est une merveille technologique avec à son bord une fosse pour accéder à l’océan quel que soit la météo. Il s’agit d’un moyen pour la Grande-Bretagne de montrer son engagement vis-à-vis du changement climatique, peu avant la COP 26 qui commence ce dimanche à Glasgow.

Volcan : En Espagne, l’armée est appelée en à la rescousse

Alors que le Volcan Cumbre Vieja aux iles Canaries continue de gronder, l’armée a été appelée en renfort. La population aux alentours a été évacuée.