Eurozapping : la Hongrie se barricade face au coronavirus ; Lech Walesa toujours combatif

La Hongrie referme ses frontières pour se protéger du Covid-19. Dès minuit mardi 1er septembre, seuls les ressortissants hongrois seront acceptés et il faudra qu’ils se soumettent à une quarantaine peu importe d’où ils viennent. Cette mesure doit durer un mois. La Hongrie compte 6 000 contaminés pour 10 millions d’habitants et déplore 615 décès.

Les enfants transmettent peu le Covid-19

Une étude menée en Espagne est rassurante sur la contagiosité des enfants. Des chercheurs de Barcelone ont étudié plus de 160 cas d’enfants contaminés. Ils ne transmettent la maladie que très rarement à leur famille, moins que les adultes. Une bonne nouvelle en cette période de rentrée des classes.

En Pologne, 40 ans après Solidarnosc et le combat pour la démocratie en URSS, Lech Walesa, 76 ans, repart en campagne : "Nous devons reprendre l’initiative face à ces populistes et démagogues et les remplacer par une solution plus sage et de meilleures structures". Un nouvel appel à la résistance face à un gouvernement conservateur et nationaliste cette fois.







Le JT

