EuroZapping : l'Europe face au coronavirus

Le Royaume-Uni va plus loin dans les restrictions. Les pubs, institution britannique vont fermer dès le vendredi 20 mars, ainsi que les restaurants, les théâtres et les cinémas. Le gouvernement a aussi annoncé l'aide aux entreprises pour pouvoir payer les salaires. A Oslo en Norvège, la capitale est désertée, le gouvernement a en plus interdit aux habitants de ne pas rejoindre leurs résidences secondaires pour ne pas accélérer la propagation du virus.

Générosité au Portugal, cocktail en Russie...

Au Portugal, une initiative généreuse pour un médecin qui remercie ses donateurs qui lui ont offert un logement gratuit. Car les médecins ne veulent pas rentrer chez eux de peur de contaminer leur famille. Plus d'un million de masques sont arrivés en République tchèque avec des respirateurs depuis la chine. Déjà plus de 800 cas ont été recensés dans le pays. En Russie c'est un cocktail coronavirus que sert un bar de Moscou à ses clients. Il est servi avec deux seringues, une qui représente le virus et la deuxième le vaccin. Les ingrédients n'ont pas été dévoilés.

Le JT

Les autres sujets du JT