Eurozapping : l'Église catholique espagnole fait face au Covid-19

Le Covid-19 représente une réelle menace dans de nombreux pays européens. L'Église catholique espagnole a pris une décision importante. Pour éviter que les croyants ne soient infectés par le virus, il leur est conseillé de ne plus baiser les pieds du Christ mais plutôt de se prosterner simplement devant les représentations dans les églises. Un conseil qui n'est pas toujours respecté.

Pénurie de masques et de gels désinfectants en Belgique ?

La Belgique doit faire face au Covid-19 qui touche de plus en plus de personnes sur son territoire. Malheureusement, la population risque d'avoir du mal à se protéger. Le pays pourrait être bientôt frappé par une pénurie de masque et de gels désinfectants. Certains hôpitaux ne disposent plus que d'un mois de stock.

En Suisse, les assemblées générales des entreprises cotées en bourse doivent elles aussi s'adapter aux risques de contamination au virus. Des actionnaires porteurs potentiels du virus pourraient être exclus de ces réunions. Le report de ces assemblées reste envisagé.