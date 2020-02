Eurozapping : l'Anglais qui a transmis le coronavirus guéri ; sale temps pour Mercedes

Le visage du Britannique qui a apporté le coronavirus en Haute-Savoie a été dévoilé par la BBC. Steve Walsh, un entrepreneur de 53 ans qui a contracté le Covid-19 à Singapour, a séjourné aux Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) puis à Brighton, où il a contaminé un médecin. Il se dit guéri, mais affirme être préoccupé par le sort de tous ceux qu'il a infectés.

Fin des pauses payées en Espagne

Daimler, le fabricant de Mercedes, à la peine en Allemagne. Les chiffres sont décevants pour le constructeur allemand. Les profits ont fondu de plus de moitié en un an. Le scandale des moteurs diesel truqués lui a valu d'importantes amendes et le virage électrique a été raté. Daimler va supprimer plus de 10 000 postes.

La pause-café, c'est fini en Espagne. Fumer une cigarette ou discuter autour de la machine à café peut être soustrait du temps de travail, c'est ce que vient de confirmer la justice espagnole. Seul un accord avec les syndicats peut sauver ces moments de convivialité entre collègues.

