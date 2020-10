Eurozapping : face au coronavirus, reconfinement décidé en Irlande et en Allemagne

L'Allemagne reconfine Berchtesgaden, en Bavière. La station de montagne est reconfinée pour deux semaines. Le nombre de contaminations au coronavirus a explosé. Pour endiguer la pandémie, écoles et commerces ont fermé dans cette région proche de l'Autriche.

Manchester proche du confinement

En Irlande, tout le pays se remet à l'arrêt. À partir de mercredi 21 octobre minuit, les Irlandais seront obligés de se reconfiner. "On va être enfermés pendant six semaines", témoigne une Irlandaise qui vit seule. Les écoles et les commerces de proximité resteront ouverts toutefois.

Au Royaume-Uni, Manchester forcée d'accepter de nouvelles restrictions. Après dix jours de vaines négociations, le gouvernement annonce mardi que les pubs de Manchester et sa région vont fermer, que les foyers ne doivent plus se mélanger et que les déplacements sont déconseillés. Une trahison pour le maire qui n'a pas obtenu les 80 millions d'euros demandés pour mettre à l'abri les SDF et aider une économie exsangue.