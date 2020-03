Eurozapping : Allemagne et Espagne ferment leurs frontières

En Allemagne, les autorités appellent la population à rester à la maison. Les rues sont désertes à Berlin. Les magasins non essentiels sont fermés et les rassemblements dans les lieux de culte sont interdits. Avec plus de 6 000 cas et 16 décès, l’épidémie de coronavirus progresse. Les voyages en Allemagne ou à l’étranger sont interdits et les frontières sont partiellement fermées avec cinq pays dont la France.

2 000 morts en Italie

L’Espagne ferme ses frontières terrestres. La décision a été prise par le gouvernement, lundi 16 mars. Seuls les Espagnols et les travailleurs frontaliers pourront entrer sur le territoire. L’Espagne est le deuxième pays européen le plus touché par le Covid-19 avec 1 500 nouveaux cas en 24 heures. L’état d’alerte a été déclaré pour 15 jours minimum.

L’Italie dépasse la barre des 2 000 morts. Les dons du sang sont en forte baisse. Les autorités les avaient suspendus, mais les manques sont tels qu’il sont été rétablis. Le confinement est prévu jusqu’au 3 avril.