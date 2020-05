Europe : vers un plan de relance de 750 milliards d'euros

Jamais dans l'histoire de l'Union européenne, autant d'argent avait été mis sur la table. Une semaine après la proposition de la France et de l'Allemagne d'un plan de relance de 500 milliards d'euros, la Commission européenne a indiqué, mercredi 27 mai, valider et renforcer ce plan, pour un montant grimpant à 750 milliards d'euros. Ce plan prendra la forme de 500 milliards de subventions que les États membres n'auront pas à rembourser et 250 milliards de prêts.

"Les négociations s'annoncent tendues"

Reste que les 27 doivent encore trouver un accord sur ce plan de relance, c'est-à-dire qu'il faudra convaincre les pays "frugaux" qui ne souhaitent pas payer pour tout le monde : la Suède, l'Autriche, le Danemark et les Pays-Bas. "Les négociations s'annoncent tendues. Ce plan devra ensuite être adopté par les parlements nationaux avant d'entrer en vigueur, comme l'espèrent l'Allemagne et la France, le 1er janvier 2021", explique le journaliste Laurent Desbonnets, depuis Berlin (Allemagne).







