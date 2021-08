Etats-Unis : trois salariés de CNN licenciés pour être venus travailler sans être vaccinés

CNN a annoncé à son personnel, jeudi 5 août, que trois salariés avaient été licenciés pour avoir enfreint la politique sanitaire de la chaîne et être venus travailler sans être vaccinés contre le Covid-19, selon les médias américains.

Dans une note interne envoyée par courriel au personnel et ayant fuité dans la presse, le président de CNN, Jeff Zucker, a expliqué que la chaîne avait été informée que trois de ses employés s'étaient présentés au bureau sans être vaccinés la semaine dernière. Tous les trois, a-t-il dit, ont été "licenciés". Le document ne précise pas les noms, ni les postes occupés par les employés. "Permettez-moi d'être clair : nous avons une politique de tolérance zéro à cet égard", a-t-il déclaré dans des extraits du mémo tweeté par Oliver Darcy, un journaliste de CNN.

