Etats-Unis : les frontières resteront fermées aux Européens et aux Brésiliens le 26 janvier

Cacophonie outre-Atlantique. Dans un premier temps, Donald Trump a déclaré lundi 18 janvier la prochaine réouverture des frontières américaines aux Européens et aux Brésiliens à partir du 26 janvier, alors que l'épidémie de Covid-19 ne faiblit pas. Une annonce immédiatement contredite par l'équipe du futur président Joe Biden, qui a immédiatement réagi. "Ce n'est pas le moment de lever les restrictions sur les déplacements internationaux", a rétorqué sur son compte Twitter, la porte-parole du futur président Joe Biden, Jen Psaki.

With the pandemic worsening, and more contagious variants emerging around the world, this is not the time to be lifting restrictions on international travel.