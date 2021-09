États-Unis : les chiffres du Covid-19 s'envolent dans les États conservateurs.

Les autorités américaines craignent de dépasser les pics précédents de contamination, à cause de variant Delta qui ne fait qu'accroitre le nombre de personnes contaminées par le Covid-19. Dans les hôpitaux, les services d'urgence sont sous tension, et les morgues manquent de place. Le nombre de morts a doublé ces dernières semaines, avec plus de 1 300 personnes qui ont succombé au variant Delta. "On voit des patients de plus en plus jeunes, trente, quarante, cinquante ans. Ils souffrent, ils réclament de plus en plus d'oxygène et finalement, ils meurent", raconte le docteur Ahmed Elhaddad, directeur des urgences dans un hôpital de Floride.



La vaccination plafonne dans les États conservateurs du sud

En Floride, les contaminations explosent alors qu'un célèbre animateur de radio rebaptisé "Mr Antivax" est mort du Covid-19 dernièrement. Pour inciter à la vaccination, les entreprises décident de serrer la vis. "Les entreprises ne veulent pas avoir à refermer leur business une nouvelle fois. Et si ça doit passer par la vaccination obligatoire, elles le feront" observe Dorit Rubinstein Reiss, professeure spécialisée en droit du travail et de la santé.