Etats-Unis : le secteur aérien va licencier des milliers de salariés, faute de nouvelle subvention

American Airlines et United Airlines vont placer au chômage technique ou licencier plus de 32 000 personnes, en attendant un éventuel accord au Congrès pour un nouveau plan d'aide.

Vague de licenciements dans le secteur aérien américain. La compagnie américaine United Airlines a confirmé mercredi 30 septembre qu'elle allait commencer à licencier environ 13 000 de ses salariés, faute d'un accord au Congrès américain sur une nouvelle aide au secteur, fragilisé par la pandémie de coronavirus.

De son côté, la compagnie American Airlines a annoncé qu'elle allait commencer à mettre au chômage technique 19 000 salariés. Le PDG de la société, Doug Parker, a toutefois laissé une porte ouverte : "Nous annulerons" ces licenciements "et rappellerons les membres de l'équipe affectés" si démocrates et républicains parviennent dans les jours à venir à un compromis, a-t-il affirmé dans un message adressé aux salariés.

Le trafic aérien en chute libre

Comme les autres grandes sociétés du secteur, American et United s'étaient engagées au printemps à ne licencier personne jusqu'au 30 septembre, en échange de subventions d'un montant total de 25 milliards de dollars. Or, cette aide a expiré mercredi et les discussions entre démocrates et républicains sur un nouveau plan de soutien à l'économie n'ont pas encore abouti.

Les prêts accordés mardi par le ministère américain des Finances à sept compagnies pour un montant total de 25 milliards de dollars n'ont pas changé la donne : cet argent est destiné à les aider à couvrir les dépenses courantes mais n'est pas dédié aux salaires.

Le trafic aérien, en chute libre au début de la pandémie, est loin d'être revenu à la normale. De nombreux passagers restent réticents à voler dans un espace confiné, les vols internationaux sont encore soumis à de strictes restrictions et les voyages d'affaires sont en berne. Le nombre de clients traversant la sécurité dans les aéroports américains est encore en baisse d'environ 60% à 70% par rapport à la même période en 2019, selon les chiffres du gouvernement.