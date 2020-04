États-Unis : le Queens particulièrement touché par le coronavirus

Dans le Queens (États-Unis), les premières sirènes du matin retentissent. Une vieille dame de 78 ans à besoin d’aide. Les ambulanciers enfilent leurs masques et protections pour les yeux. "Elle a de la température et de la toux, donc on suppose le Covid-19", explique l’un des soignants. À quelques minutes, une équipe tente de réanimer une femme de 90 ans. Les voisins observent depuis leurs fenêtres : "On ne sait pas si c’est ça, mais on ne sort pas de la maison."

"On vit les uns sur les autres"

Les interventions ont été multipliées par près de dix. "Les appels arrivent les uns après les autres, ça ne s’arrête pas", déclare John Dugan, ambulancier. Le Queens est le quartier le plus touché, sûrement car c’est le plus dense. "On vit les uns sur les autres", explique un habitant, exaspéré. Les cas les moins graves, testés positifs, repartent dans les rues. Pour leur santé, les plus déshérités sont couverts par l’assurance d’état.

