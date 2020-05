États-Unis : le cap des 100 000 morts franchi

Les cercueils s’accumulent encore sur l’île cimetière de Hart Island, dans la banlieue de New York (États-Unis). Les États-Unis ont atteint la triste barre des 100 000 morts de Covid-19. Mais, signe d’embellie, pour le troisième jour de suite, moins de 700 personnes sont mortes au niveau national. L’État de New York reste le plus touché avec 28 235 décès.

Déconfinement

"Le nombre d’hospitalisation est en baisse, ainsi que le nombre d’admission. Et le nombre de nouveaux cas de Covid-19 est à son plus bas", indique Andrew Cuomo, le gouverneur démocrate de l’État de New York. Au plus fort de l’épidémie, début mai, le pays comptait plus de 2 000 morts par jour, alors certains États accélèrent le déconfinement pour relancer l’économie, au risque de provoquer une nouvelle vague de contamination. Depuis le début de la crise sanitaire, près de 1,7 millions de personnes ont été testées positives au coronavirus.

Le JT

Les autres sujets du JT