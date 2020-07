États-Unis : la pandémie de coronavirus s’étend de façon préoccupante

Il y a de longues files d’attente en Floride ou en Arizona pour un test de Covid-19 mardi 30 juin. Les Américains ont entendu le très respecté docteur Fauci, conseiller de Donald Trump, tirer la sonnette d’alarme : "Nous avons actuellement plus de 40 000 nouveaux cas par jour, je ne serais pas étonné que nous ayons 100 000 nouveaux cas si nous ne changeons rien."

Trump fragilisé

100 000 nouveaux cas, ce serait l’équivalent d’une ville comme Nancy affectée par le virus chaque jour. C’est dans le sud et l'ouest du pays qu'il y a le plus de nouveaux cas. 161% de hausse au Texas en 15 jours, 247% en Floride. En cause : une réouverture de l’économie très précoce, dès le 1er mai au Texas où les bars ou les bars et les restaurants étaient pleins. À Houston, les hôpitaux approchent de la saturation. En Floride, les bars et les plages ferment à nouveau. Donald Trump minimise la résurgence du virus. Tous les scientifiques contredisent le président. 57% des Américains désapprouvent sa gestion de la crise. Joe Biden a stoppé tous ses meetings d'ici l'élection en novembre.

