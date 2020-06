États-Unis : l'épidémie de coronavirus repart

Les États-Unis font face à une importante résurgence de l'épidémie de Covid-19, dans certains États du sud, comme la Floride, la Californie et le Texas. Aux quatre coins du pays, d'importantes files d'attente de voitures se déploient devant les centres de dépistages en drive. Symbole d'une prise de conscience et d'une Amérique qui a maintenant peur du virus. "Je suis vraiment inquiet", confirme un homme.

"Il progresse et il progresse vite"

Pour la seule journée de jeudi 25 juin, pas moins de 37 000 nouveaux cas et de 692 décès ont été recensés dans le pays. C'est l'un des pires bilans quotidiens. Dans le sud du pays, le nombre de contaminations s'envole. "En Arizona, c'est la première vague et ça ne sera pas la dernière. Le Covid-19 s'étend en Arizona, (...) il progresse et il progresse vite", explique le gouverneur de cet État désertique, Doug Ducey.

