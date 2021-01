Etats-Unis : Joe Biden annonce qu'il s'attaque à la crise alimentaire affectant des millions d'Américains

Deux décrets pour lutter contre la pauvreté aux Etats-Unis. C'est ce qu'a annoncé le conseiller économique de la Maison Blanche, vendredi 22 janvier. Plus précisément, trois jours après son investiture, Joe Biden va prendre deux décrets présidentiels, dont l'un pour accroître l'aide alimentaire et l'autre pour renforcer les droits sociaux des employés de l'Etat. Cette décision intervient alors que des millions d'Américains, les minorités en particulier, ont sombré dans la pauvreté en raison de la crise provoquée par la pandémie de Covid-19.

"Près de 30 millions d'Américains souffrent de ne pas avoir assez à manger", a souligné Brian Deese, directeur du Conseil national économique, lors d'un briefing avec des journalistes. "Cela inclut un adulte noir et latino sur cinq, selon l'enquête la plus récente", a-t-il ajouté. Concernant le second décret, "ces mesures contribueront à faire du gouvernement fédéral un employeur modèle et à rétablir les protections sociales des fonctionnaires de carrière qui sont si essentiels au pays", a commenté le Conseil national économique dans une note.

En attendant le vote du plan d'aide économique d'urgence de 1 900 milliards de dollars dévoilé la semaine dernière, le nouveau président veut apporter une aide immédiate aux Américains les plus en difficulté, a expliqué le responsable.