Etats-Unis : des militants armés contre le confinement

À l'échelle d'un Etat, ils ne sont pas très nombreux. Seulement quelques centaines. Mais l'action est spectaculaire. Dans le Michigan (Etats-Unis) des militants armés ont mené une action coup de poing. C’est une nouvelle illustration de cette fracture qui traverse l’Amérique. Elle ne date pas du coronavirus, mais c’est vrai que le Covid-19 vient l’exacerber. Jeudi 30 avril, des manifestants partisans de Donald Trump, certains armés, ont pénétré dans le parlement de l’État du Michigan, qui applique un confinement stricte, explique le correspondant de France Télévisions, Loïc de la Mornais, sur place.

"L’état d’urgence, ce n’est pas le virus"

"On est un des rares États à avoir un confinement et des restrictions aussi extrêmes. Il y a des bonnes et des mauvaises méthodes, c’est allé trop loin", estime un manifestant. "L’état d’urgence, ce n’est pas le virus. L’urgence, c’est l’économie du Michigan", abonde une autre.

