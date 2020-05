Etats-Unis : des manifestants anti-confinement entrent armés dans le Capitole du Michigan

Gilets pare-balles sur le dos, fusil dans une main. Des dizaines de manifestants armés sont entrés légalement dans le Capitole de l'Etat américain du Michigan, jeudi 30 avril, où les parlementaires étaient réunis, pour exiger l'assouplissement des mesures de déconfinement mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Ils se sont rassemblés dans l'entrée du siège du Parlement du Michigan, situé à Lansing, sa capitale. Ne portant pas de masque, certains ont hurlé au visage de policiers masqués, pour réclamer l'accès à la Chambre. "Juste au-dessus de moi, des hommes avec des fusils nous crient dessus", a tweeté la sénatrice démocrate, Dayna Polehanki, avec une photo montrant quatre hommes dont un semblait porter une arme.

Directly above me, men with rifles yelling at us. Some of my colleagues who own bullet proof vests are wearing them. I have never appreciated our Sergeants-at-Arms more than today. #mileg pic.twitter.com/voOZpPYWOs