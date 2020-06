Espagne : un programme pilote pour la réouverture des frontières

Lundi 15 juin, les premiers touristes allemands, en provenance de Francfort et de Dusseldorf, arrivent à Palma de Majorque. Les professionnels du tourisme les attendent avec impatience, même si l’Espagne n’ouvrira ses frontières que lundi 22 juin. "Ces allemands ont accepté de participer à un test grandeur nature pour rôder le protocole sanitaire qui sera appliqué à tous les visiteurs durant l’été", explique Stéphanie Perez, en direct lundi matin de Palma de Majorque.

Prouver que l’Espagne reste une destination sûre

Ces touristes ne seront pas soumis à une quarantaine à leur arrivée ni à un test de dépistage. Seuls un contrôle de température et un questionnaire de santé à remplir seront requis. "Pour l’Espagne, il s’agit d’un enjeu primordial. Le tourisme est un pilier de l’économie et représente 12% du PIB. Il s’agit donc de prouver que le pays, qui a été très touché par l’épidémie de Covid-19 reste une destination sûre, alors que l’Italie et la Grèce ont pris de l’avance de leur côté dans leur réouverture aux touristes", précise la journaliste de France Télévisions.



